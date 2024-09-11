Трамп дорікнув Європі за 'недостатню' допомогу Україні і попався на брехні

Наведені Трампом цифри не відповідають дійсності.

Кандидат у президенти Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс поскаржився, що США надали Україні від 250 до 275 мільярдів доларів допомоги, а європейські країни - лише від 100 до 150 мільярдів доларів, хоча вони розташовані ближче до України. Однак ці заяви є неправдивими.

Як пише CNN, згідно з даними Кільського інституту світової економіки в Німеччині, європейські країни надали значно більше допомоги Україні, ніж США під час і безпосередньо перед початком російського вторгнення на початку 2022 року.

Кільський інститут, який уважно стежить за допомогою Україні, виявив, що з кінця січня 2022 року (безпосередньо перед вторгненням Росії в лютому 2022 року) до червня 2024 року Європейський Союз та окремі європейські країни виділили Україні загалом близько 207 мільярдів доларів. США надали приблизно 109 мільярдів доларів.

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Європа також перевищила США за допомогою, яка фактично була "виділена" Україні – визначена інститутом як доставлена або ухвалена допомога – приблизно на 122 мільярди доларів від Європи порівняно з приблизно 83 мільярдами доларів від США.

Крім того, Європа зобов’язалася надати більшу загальну військову допомогу Україні - приблизно від 88 мільярдів доларів проти 72 мільярдів доларів від США. США ледве лідирували за фактично виділеною військовою допомогою - приблизно від 56,91 мільярда доларів проти приблизно 56,84 мільярда доларів від Європи. Але це далеко не ті цифри, які навів Трамп.

Важливо зазначити, що можна отримати різні загальні показники, використовуючи різну методологію. Кільський інститут виявив, що Україна отримувала лише близько половини грошей у законопроекті США на 2024 рік, який широко описували як законопроект про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Інститут сказав, що решта коштів в основному йде до Міністерства оборони.

Що Трамп сказав про Україну

Як повідомляв УНІАН, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп під час теледебатів обговорили війну в Україні. Республіканець Трамп заявив, що хоче, аби війна закінчилася, а демократка Гарріс спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".

Крім того, Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс не відповів на запитання модератора чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

"Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами. Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна... Європа не платить, ми платимо. У Байдена просто немає сміливості вимагати гроші у Європи. 250 мільярдів, потім 280 мільярдів", - заявив Трамп.

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