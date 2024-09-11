Натомість сам республіканець заявив, що нібито хоче "закінчити війну", щоб не гинули люди.

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп під час теледебатів обговорили війну в Україні. Республіканець Трамп заявив, що хоче, аби війна закінчилася, а демократка Гарріс спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".

Під час дебатів ведучий запитав обидвох кандидатів у президенти, чи хочуть вони, щоб Україна виграла війну.

"Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами. Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна... Європа не платить, ми платимо. У Байдена просто немає сміливості вимагати гроші у Європи. 250 мільярдів, потім 280 мільярдів", - заявив Трамп. Відео дня

Ба більше, кандидат-республіканець наголосив, що має нібито "добрі відносини" як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським правителем Володимиром Путіним.

"Я маю добрі відносини і з Путіном і з Зеленським. Вони поважають мене, і не поважають Байдена і навіть не спілкуються з ним. Ми зараз граємося з вогнем щодо Третьої світової", - додав Трамп, нагадавши, що у Путіна є ядерна зброя.

Натомість Гарріс заявила, що Путін "сидів би вже у Києві", якби США відмовилися допомагати Україні. Демократка спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах.

"Він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори. Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському і його військам, бо в іншому випадку війська Путіна будуть в Польщі", - заявила вона.

Крім того, Гарріс чітко зазначила, що Україна повинна виграти війну. Вона підкреслила, що завдяки допомозі США, а саме системам ППО, "Джавелінам", Україна може захищатися.

Окремо Гарріс дорікнула Трампу за ідею переговорів з Путіним: "Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід".

Дебати Трамп-Гарріс - останні новини

Наприкінці серпня Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Політикиня пообіцяла, що в разі обрання на посаду президента, буде підтримувати Україну.

Гарріс, віце-президентка США та колишня сенаторка, обійняла провідну роль у кампанії після відмови Байдена. Її політичний шлях пов'язаний із соціальними реформами, правами жінок і боротьбою з расовою несправедливістю. У цей час Дональд Трамп, який вже двічі балотувався на посаду президента, знову змагається за повернення до Білого дому після поразки у 2020 році.

Національні дебати між Гарріс і Трампом стануть однією з головних подій президентської кампанії 2024 року і можуть суттєво вплинути на ставлення виборців до обох кандидатів.

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