Зокрема Трамп назвав мільярдера "геніальним хлопцем".

Колишній президент США Дональд Трамп хоче, аби мільярдер Ілон Маск працював у його адміністрації в разі його перемоги на виборах.

"Він дуже розумний хлопець. Я, безумовно, хотів би, якщо він погодиться, я, безумовно, погодився б. Він геніальний хлопець", - наголосив Трамп, відповідаючи на питання, чи запропонує він Маску посаду в кабінеті міністрів або консультанта, повідомляє Reuters.

Своєю чергою Маск не відповів на таку пропозицію Трампа, попри те, що опублікував створене штучним інтелектом фото, на якому він виступає з трибуни з написом "D.O.G.E. - Департамент урядової ефективності".

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У Business Insider вважають, що ця абревіатура, швидше за все, є відсиланням до Dogecoin, мемової криптовалюти, яку раніше просував Ілон Маск.

"Я готовий служити", - написав мільярдер у своєму дописі.

У виданні зазначили, що розмови про те, що Маск приєднається до другої адміністрації Трампа, тривають протягом останніх місяців. Зокрема у травні The Wall Street Journal писав, що мільярдер говорив з Трампом про приєднання до його уряду. Однак Маск спростував таку інформацію та заявив, що "не було жодних обговорень моєї ролі в потенційному президентстві Трампа".

Водночас під час прямого ефіру з Трампом минулого тижня винахідник підкреслив, що хотів би працювати у можливій комісії з ефективності уряду, якщо Трампа знову оберуть президентом.

"Я думаю, що було б чудово мати комісію з ефективності уряду, яка б розглядала ці питання і просто гарантувала, що зароблені платниками податків гроші витрачаються належним чином, і я був би радий допомогти в такій комісії", - наголосив Маск під час інтерв'ю з Трампом.

"Із задоволенням", - відповів Трамп.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, кандидати у віцепрезиденти від Гарріс і Трампа вирішили провести власні дебати. Йдеться про Тіма Волза та Джей Ді Венса. Зазначається, що дискусія відбудеться 1 жовтня.

Також повідомлялось, що громадяни США вважають Камалу Гарріс кращою за Дональда Трампа. На думку виборців, Гарріс більше відповідає нормам демократії, а також вона є більш дисциплінованою. Крім того, вони вважають її більш чесною, ніж Трамп, а також відзначають, що вона турбується про звичайне населення.

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