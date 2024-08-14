Зокрема, Камалу Харріс виборці вважають більш чесною.

Камала Гарріс має очевидну перевагу над Дональдом Трампом за кількома лідерськими якостями, пише AP з посиланням на опитування Центру досліджень зв’язків з громадськістю Associated Press-NORC.

Зокрема, виборці вважають, що Гарріс більше відповідає нормам демократії, а також вона є більш дисциплінованою. Крім того, вони вважають її більш чесною, ніж Трамп, а також відзначають, що вона турбується про звичайне населення.

Водночас, результати опитування щодо того, кого американці вважають сильнішим лідером, розділилися приблизно порівну. Так само як щодо того, хто на думку американців здатен впоратися з кризовими викликами.

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Видання з посиланням на опитування відзначає, що Гарріс "несе собі частину того самого багажу, який обтяжував президента Джо Байдена". Водночас, якщо порівнювати Гарріс з Трампом, то, на думку американців, вона має певні переваги.

"Американці приблизно порівну розділені між тим, хто, на їхню думку, більш здатний перемогти в листопаді — Трамп чи Гарріс. У липні, до того, як Байден вибув із перегонів, лише 2 з 10 американців вважали, що він більш здатний перемогти, тоді як щодо Трампа так вважали приблизно вдвічі більше", – відзначає AP.

Вибори в США: важливі новини

Напередодні кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп нарешті домовились щодо проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC, а датою визначили 10 вересня.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що передвиборча кампанія Камали Гарріс в липні зібрала 310 мільйонів доларів, що значно перевершує кошти, зібрані конкурентами з табору Дональда Трампа.

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