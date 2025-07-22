Трамп підтвердив, що Сі Цзіньпін запросив його до Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в найближчому майбутньому відвідає Китай. Він підтвердив, що його вже запросив до країни очільник Пекіна Сі Цзіньпін. Таку заяву американський лідер зробив під час зустрічі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі.

Відповідаючи на запитання про те, чи зустрінеться він у Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним, президент США відповів, що це можливо. Проте він не став прямо підтверджувати цю інформацію.

"У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом", - сказав Трамп журналістам.

Відео дня

Нагадаємо, що раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає того, що у вересні в Пекіні може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Він підтвердив, що глава Кремля відвідає Китай для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про що можуть поговорити Трамп, Сі та Путін, якщо зустрінуться

Раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вважає можливою зустріч президента США Дональда Трампа, китайського лідера Сі Цзіньпіна і російського диктатора Володимира Путіна в Пекіні 2 вересня. Він не виключає, що глава Кремля може спробувати отримати в американського лідера певні поступки.

Також Клімкін вважає, що Трамп, Сі та Путін можуть обговорити можливість поділу світу. За його словами, глава РФ намагатиметься досягти якогось геополітичного результату.

Вас також можуть зацікавити новини: