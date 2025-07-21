Пєсков підтвердив, що Путін відвідає Китай для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

У Кремлі заявили, що не виключають зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у вересні в Пекіні. Про це скзав речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Reuters.

Він, зокрема, підтвердив, що російський правитель відвідає Китай для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, але заявив, що не чув, чи Трамп планує туди поїхати.

"Ви знаєте, що ми готуємося до поїздки до Пекіна, наш президент готується до цієї поїздки... Але ми не чули, що президент Трамп також їде туди, до Пекіна", – зазначив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можуть обидва лідери зустрітися, зокрема, можливо, й у тристоронньому форматі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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За його словами, якщо так станеться, що Трамп буде в Пекіні, то не можна виключати, що "буде порушено питання доцільності проведення зустрічі".

Ймовірна зустріч у Пекіні Трампа, Сі і Путіна

Як повідомляв УНІАН, Сі Цзіньпін має намір організувати зустріч із Трампом і Путіним. Минулого тижня видання The Times писало, що зустріч, на яку китайський лідер збирається запросить президента США, має бути присвячена закінченню Другої світової війни. Також зазначалося, що на дійстві буде і Путін.

Раніше Пєсков з приводу статті у The Times заявляв журналістам, що нічого не знає про можливу зустріч Путіна, Сі і Трампа в Пекіні у вересні.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає можливою зустріч Трампа, Сі і Путіна в Пекіні 2 вересня. При цьому він висловив думку, що кремлівському правителю і китайському керівнику однозначно не вдасться "накинутися" на президента США, мовляв, "на Трампа наїхати складно". Також Клімкін сказав, що можлива спроба США, Китаю і Росії "поділити світ на трьох", однак він наголосив, що є й інші гравці, які мають свої "карти".

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