США та Європейський Союз досягли домовленості про постачання зброї Україні.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні. Таку заяву він зробив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі.

"Усе дуже просто. І вони становитимуть 100 відсотків (мита - УНІАН). Це може бути більш простим, але це саме так. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - уточнив він.

Постачання зброї Україні

Також американський лідер висловився про постачання американської зброї Україні.

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"Координацією поставок американської зброї Україні займатимуться НАТО і постпред США при Альянсі Меттью Вітакер", - сказав він.

Трамп додав, що США і Європейський Союз досягли домовленості про постачання зброї Україні. За його словами, витрати ляжуть на Європу.

"Ми будемо її виробляти, а вони будуть за неї платити. Наша остання зустріч, що відбулася місяць тому, була дуже успішною в тому сенсі, що вони погодилися на 5 відсотків, що становить понад трильйон доларів на рік. Тож у них багато грошей. Це багаті країни", - поділився Трамп.

Крім того, президент США оголосив про відправку 17 ЗРК Patriot в Україну. Він підкреслив, що більша частина цих систем буде на полі бою.

"Деякі (комплекси Patriot - УНІАН) прибудуть дуже скоро. Протягом кількох днів, насправді, тому що кілька країн, у яких є Patriot, збираються їх поміняти, і ми замінимо Patriot на ті, що є в них, а Меттью Вітакер координуватиме з НАТО. Вони почнуть прибувати дуже скоро", - сказав американський лідер.

Трамп розчарований Путіним

Президент США зізнався, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що розраховував на те, що глава Кремля погодиться на припинення вогню, але цього не сталося.

"Я розчарований у президенті Путіні, тому що я думав, що ми домовимося ще два місяці тому, але, схоже, до цього не дійшло. Тому, виходячи з цього, ми збираємося запровадити вторинні мита - якщо у нас не буде угоди протягом 50 днів", - підкреслив американський президент.

Трамп додав, що після розмови з Путіним російські ракети і дрони полетіли на українські міста. За його словами, такі розмови не мають значення.

Українці борються з величезною мужністю

Також Трамп похвалив українців за величезну мужність, з якою вони продовжують боротися проти Росії. Він зазначив, що Москва часто атакує невійськові цілі в Україні.

"Українці билися з величезною мужністю, і продовжують битися з величезною мужністю. І Росія запускає сотні безпілотників на день, ракети, бомблять міста. Це не пов'язано з військовими цілями. Вони просто сіють паніку, завдають ударів по містах. Це справді жахливо. І це означає, що багато людей гине, а також руйнується інфраструктура, все місто. Вони знищують електрику. На її відновлення підуть роки. Це буде наступною проблемою. Але це займе багато часу. Міста - багато з них зруйновано дощенту. Багато людей виїхали. Але, багато хто залишився. Я не знаю. Вони дійсно залишилися", - додав президент США.

Путін анонсував Трампу великий наступ - що відомо

Раніше Axios писало, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня анонсував великий наступ своїх військ в Україні. У виданні зазначили, що це стало одним із чинників, які переконали Трампа піти шляхом різкої зміни риторики щодо Москви.

За словами джерела, Трамп розповів про це президенту Франції Еммануелю Макрону.

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