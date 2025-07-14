'Хоче забрати все': Путін анонсував Трампу великий наступ впродовж 60 днів, - Axios

Ця заява була чітким сигналом, що диктатор не планує йти шляхом деескалації ситуації в Україні.

Російський правитель Володимир Путін дав чітко зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що не планує завершувати війну. Під час телефонної розмови 3 липня диктатор анонсував великий наступ своїх військ в Україні, пише Axios.

За даними видання, ця заява Путіна стала одним із факторів, що переконав Трампа піти шляхом різкої зміни риторики щодо Москви.

"Путін зазначив, що протягом наступних 60 днів він відновить зусилля для окупації території аж до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм", - пише видання.

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Очевидно, йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України.

"Він хоче забрати все", – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним, повідомляє джерело, яке має безпосередню інформацію.

Трамп змінює риторику щодо Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв "зупинити війну в Україні за 24 години", тепер публічно розчарувався в російському лідері.

Події останніх тижнів — включаючи рекордну кількість атак дронів і ракет по мирних кварталах — змусили навіть Трампа визнати провал попередньої стратегії умиротворення.

В неділю Трамп заявив, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

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