У Білому домі заявили, що потрібен час, щоб охолонути.

Після перепалки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався переконати президентів США та України повернутися за стіл переговорів. Проте Британія зазнала невдачі у спробі врятувати економічну угоду між США та Україною.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Зазначається, що команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів. У Білому домі заявили, що потрібен час, щоб охолонути.

Адміністрація Трампа у приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини, сказав журналістам неназваний європейський чиновник.

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Інсайдери на Даунінг-стріт підкреслюють різницю в підходах до подій у Вашингтоні. Інші високопоставлені чиновники Європи поспішили стати на захист Зеленського в соціальних мережах і засудити дії Трампа і його віце-президента Джей Ді Венса. Зокрема, головна дипломатка ЄС Кайя Каллас заявила, що "вільний світ потребує нового лідера".

Водночас Стармер підняв слухавку. Британські чиновники вважають, що вони можуть скористатися тим, що Трамп часто надає перевагу Британії перед Європейським Союзом, а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США.

У неділю, 2 березня в Лондоні відбудеться саміт лідерів, де вони намагатимуться зміцнити оборону України і Європи в цілому, якщо Трамп укладе угоду з правителем Росії Володимиром Путіним і припинить підтримку Києва.

Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав подібний саміт у Парижі минулого місяця, сподіваються стимулювати більшу відданість безпеці з боку європейських країн, щоб отримати місце за столом переговорів по Україні. Тепер вони повинні подолати побоювання, що Трамп вже відмовився від української справи, а разом з нею і від Європи.

Суперечка в Білому домі і Британія

28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон – там мали підписати угоду про корисні копалини. Однак під час зустрічі між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Венсом виникла суперечка, усе відбулося "наживо", під прицілом камер.

Унаслідок перепалки український лідер покинув Білий дім, а угоду так і не було підписано.

У Британії заявили, що підтримуватимуть Україну і надалі. 1 березня президент України прилетів до Лондона, де зустрівся з премʼєром Кіром Стармером. Британський політик "навмисно" вийшов на вулицю і обійняв Зеленського, пише Sky News.

Журналісти акцентують, що Стармер хотів, щоб цей жест побачили по всьому світу.

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