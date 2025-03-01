У виданні пояснили, чому цей жест був настільки важливим у такий час.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "навмисно" вийшов на вулицю і обійняв президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Лондона.

Обидва лідери попрямували до резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 для переговорів, які набули особливого значення після "невдалої" зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом напередодні, пише Sky News.

Коментуючи момент їхнього привітання, у виданні заявляють, що Стармер хотів, щоб цей жест побачили по всьому світу.

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"Стармер, який, якщо бути чесними, не надто тактильний, розкинув руки і обійняв Зеленського так, щоб це побачили по всьому світу, особливо в Білому домі. Він утримував ці обійми досить довго, щоб у всіх - незалежно від думки президента і віцепрезидента США - не залишилося сумнівів, який бік Стармер обрав у цьому конфлікті", - йдеться в матеріалі.

Після цього прем'єр перед камерами наголосив, що Зеленський має повну підтримку по всій Великій Британії і що ця країна стоятиме з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

Інші новини в контексті сварки Зеленського і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Рютте закликав Зеленського помиритися з Трампом. За словами Рютте, у розмові із Зеленським він наголосив, що "ми повинні поважати те, що Трамп зробив для України".

Глава НАТО нагадав, що під час першої президентської каденції Трампа - з 2017-го до 2020 року - США схвалили продаж протитанкового ракетного комплексу Javelin, який дав змогу Україні "відбиватися", коли Росія вторглася 2022 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, зі свого боку, розкритикувала адміністрацію Трампа за конфлікт із Зеленським.

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