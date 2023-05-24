Опитування показує, що більша частина можливого електорату вже виключила кілька імен на первинних виборах.

Дональд Трамп заручився підтримкою трохи більше половини своєї партії на цьому ранньому етапі гонки за номінацію від Республіканської партії США.

Як показує нещодавно опубліковане опитування CNN, республіканське поле залишається далеко не вирішеним. Трамп є першим вибором 53% виборців-республіканців і прихильників республіканців на первинних виборах, що приблизно вдвічі перевищує 26% Десантіса. Але опитування також показує, що багато виборців, які підтримують республіканців, готові розглянути будь-якого з двох, а також кількох інших кандидатів. Більше 8 з 10 або підтримують, або кажуть, що вони відкриті для розгляду Трампа (84%) і Десантіса (85%), і менша більшість каже, що вони підтримують або розглядають колишнього посла ООН Ніккі Хейлі (61%), Скотта (60%) і колишнього віце-президента Майка Пенса (54%). Згідно з опитуванням, Хейлі і Пенс в даний час є першим вибором з 6%, Скотт - 2% разом з колишнім губернатором Нью-Джерсі Крісом Крісті, а п'ять інших кандидатів мають підтримку 1% або менше.

Опитування також показує, що більша частина можливого електорату вже виключила кілька Імен на первинних виборах. Шістдесят відсотків заявили, що не підтримають кандидатуру Крісті ні за яких обставин, а 55% заявили, що ніколи не підтримають колишнього губернатора Арканзасу Аса Хатчінсона або губернатора Нью-Гемпшира Кріса Сунуну відповідно.

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Суттєва перевага Трампа в підтримці першого вибору над Десантісом знаменує собою відхід від березневого опитування CNN, яке показало, що двоє чоловіків приблизно йдуть ніздря в ніздрю. Цей рух на користь Трампа відображає результати інших недавніх загальнонаціональних опитувань про гонку.

Тепер Трамп випереджає Десантіса з однаковим відривом як серед старших, так і серед молодих виборців, що є очевидним зрушенням у порівнянні з березнем, коли його підтримка була значно слабшою серед тих, кому старше 45 років, ніж серед молодших виборців, які підтримують республіканців.

Приблизно половина республіканських виборців та прихильників республіканців, 52%, вважають дуже ймовірним, що Трамп втретє виграє кандидатуру партії в президенти, ще 35% кажуть, що це досить ймовірно, і лише 13% вважають, що це малоймовірно або малоймовірно. Його прихильники набагато частіше висловлюють впевненість у його шансах: 71% тих, хто називає Трампа своїм першим кандидатом на праймеріз, кажуть, що принаймні дуже ймовірно, що він переможе, порівняно з лише 30% тих, хто наразі його не підтримує.

Майже три чверті (73%) зареєстрованих виборців-республіканців та прихильників республіканців кажуть, що вони принаймні цілком задоволені поточним списком кандидатів-республіканців, які балотуються на пост президента, хоча лише 18% вважають себе дуже задоволеними. Лише 7% кажуть, що зовсім не задоволені.

Позиція Трампа - деталі

Американський політик Дональд Трамп відзначився цинічною обіцянкою з приводу українців, які щодня стають жертвами російської агресії. Політик під час теледебатів заявив, що може зробити так, що "всі перестануть вмирати" за 24 години.

При цьому колишній президент США тричі уникнув відповіді на питання, кого Він бачить "переможцем" по завершенню війни між Україною і РФ