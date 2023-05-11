Політик тричі уникнув питання про те, кого хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

Американський політик Дональд Трамп відзначився цинічною обіцянкою з приводу українців, які щодня стають жертвами російської агресії.

Політик під час теледебатів на американському CNN заявив, що може зробити так, що "всі перестануть вмирати" за 24 години.

"Я хочу, щоб вони перестали вмирати - і росіяни, і українці. І я зроблю це за 24 години", - заявив він.

При цьому колишній президент США тричі уникнув відповіді на питання, кого він бачить "переможцем" по завершенню війни між Україною та РФ: "Я не думаю про це з точки зору перемоги та поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", - вперше відповів Трамп.

Далі він згадав про свої миротворчі прагнення врятувати росіян та українців, а втретє відповів журналісту, що Європа повинна вкладати "більше грошей" в Україну й наздогнати в питанні фінансової підтримки США.

Скандальна заява Трампа з приводу Путіна

Нагадаємо, що колишній лідер США не вперше намагається маніпулювати темою війни в Україні для підняття свого політичного рейтингу в рамках нової президентської кампанії.

Під час теледебатів він також згадував, що якби був президентом США 24 лютого 2022 року, Путін не наважився б напасти на Україну. Також він уникнув питання про те, чи вважає лідера РФ військовим злочинцем, заявивши, що це питання не на часі.

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