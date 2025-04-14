Трамп заявив, що CBS News потрібно позбавити ліцензії.

Президент США Дональд Трамп обрушився із різкою критикою на канал CBS News, якому дав інтерв'ю український президент Володимир Зеленський, і програму "60 Minutes", звинувативши їх у поширенні фейків і пригрозивши позбавити канал ліцензії. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Майже щотижня 60 Minutes, проти якої подано позов на мільярди доларів за шахрайство, яке вони вчинили на президентських виборах 2024 року з їхнім інтерв'ю кандидатки в президенти Камали Гарріс, яка програла, згадує ім'я "Трамп" у зневажливому і наклепницькому ключі", - написав він.

Трамп заявив, що телеканал спотворив факти у двох матеріалах про нього - щодо України та Гренландії.

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"Один із них був пов'язаний з Україною, про яку я кажу, що це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом, а інша історія була пов'язана з Гренландією, представляючи нашу країну, якою я керував, неправдиво, неточно і шахрайськи", - написав він.

Трамп заявив, що подав до суду на програму, канал і компанію Paramount "за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі".

Також він закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити CBS ліцензії та накласти штрафи за "незаконну і злочинну поведінку".

"Вони не "новинне шоу", а безчесний політичний оперативник, просто замаскований під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони зробили і роблять. Вони повинні бути позбавлені ліцензії... CBS вийшла з-під контролю, на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити велику ціну за це", - заявив Трамп.

Інтерв'ю Зеленського

13 квітня канал CBS News опублікував інтерв'ю Володимира Зеленського програмі "60 Minutes". В інтерв'ю президент, зокрема, запропонував Дональду Трампу приїхати в Україну перед початком втілення його мирного плану, щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається". Він також зазначив, що у США переважають російські наративи.

Він також заявив, що у США відбулася не тільки "зміна тону", а й "зміна реальності", і звинуватив віцепрезидента Джей Ді Венса в "якомусь виправданні дій Путіна".

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