Він зазначив, що "перш за все, не Україна почала війну", коментуючи неправдиві заяви Трампа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у США відбулася не тільки "зміна тону", а й "зміна реальності", оскільки він припустив, що розповідь російського лідера Володимира Путіна дійшла до адміністрації Трампа, та виокремив віцепрезидента Дж. Д. Венса.

"Я не хочу брати участь у зміненій реальності, яку мені представляють", - сказав Зеленський Скотту Пеллі з CBS під час інтерв'ю проєкту 60 хвилин.

Він зазначив, що "перш за все, не Україна почала війну", коментуючи неправдиві заяви Трампа.

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"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна", - сказав Зеленський про Венса, який звинуватив його під час їхньої зустрічі в Білому домі в прояві неповаги і в тому, що він вводить в оману відвідувачів, водячи їх на "пропагандистські тури":

"Я намагався пояснити: "Не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни - агресори, а ми - жертви".

Президент також безпосередньо звернувся до Трампа під час інтерв'ю, сказавши, що українці "хочуть, щоб ви приїхали" і побачили все самі.

"Будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, вести будь-які переговори, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, яких було зруйновано або вбито. Приїжджайте, подивіться, а потім давайте виробимо план, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін. ... Ви можете піти саме туди, куди хочете, у будь-яке місто, яке зазнало атак", - сказав він.

Зеленський зробив паузу, щоб відповісти на запитання Пеллі про те, чи вважає він, що США підтримують Київ.

"Я хочу чесно і швидко відповісти, що Сполучені Штати - наш стратегічний, сильний партнер. Але пауза - це сумнів. Я не сумніваюся, що народ Америки з нами. Але в довгій війні багато деталей забуваються. У Європі всі бояться, що Сполучені Штати можуть віддалитися від Європи. Я думаю, що без Сполучених Штатів ми зазнаємо великих втрат. Людських і територіальних. Тому я б не хотів про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше, ми закінчимо цю війну", - додав український лідер.

Війна в Україні - заяви Венса

Незважаючи на постійні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України, віцепрезидент США Джей Ді Венс упевнений, що "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією нібито діє.

Говорячи про прогрес у домовленостях між США і РФ щодо ситуації в Україні, Венс послався на слова президента США Дональда Трампа, який сказав, "що ми почуваємося дуже добре щодо того, що відбувається".

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