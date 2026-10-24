Не про газ: Трамп може піти на нову угоду з Путіним, - Kyiv Independent

Українські чиновники побоюються, що Вашингтон запропонує Москві нові економічні поступки ще до припинення вогню.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути подальше послаблення санкцій проти Росії, зокрема в галузі виробництва добрив. Українські чиновники побоюються, що Вашингтон запропонує Москві нові економічні поступки, хоча Росія продовжує війну проти України й не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог.

Як повідомляє Kyiv Independent із посиланням на кількох українських та американських чиновників, знайомих із ситуацією, після домовленостей щодо дизельного палива адміністрація Трампа може розглянути інші способи економічного зближення з Росією.

Одним із можливих напрямів є російська промисловість добрив. За словами джерел видання, українські посадовці побоюються, що потенційна домовленість може передбачати послаблення обмежень щодо суден, компаній, банків і фізичних осіб, пов’язаних із цією галуззю.

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Водночас конкретних санкцій, які Вашингтон міг би скасувати в межах такої угоди, співрозмовники видання не назвали. Потенційні домовленості щодо добрив залишаються на рівні припущень.

Чому Росія домагається послаблення обмежень на експорт добрив

Росія протягом тривалого часу прагне полегшити умови для свого сільськогосподарського експорту. Москва стверджує, що банківські, страхові та судноплавні обмеження ускладнюють доступ її продукції до міжнародних ринків.

За словами представника української розвідки, який поспілкувався з Kyiv Independent, Росія давно порушує питання добрив у контактах зі США та європейськими країнами.

"Історія з добривами досить давня, і росіяни давно намагалися її просунути", – сказав співрозмовник видання.

Він також зазначив, що Москва неодноразово домагалася послаблення обмежень на постачання добрив під час переговорів із західними партнерами. Росія порушувала це питання і в межах Чорноморської зернової ініціативи. У липні 2023 року Москва вийшла з угоди, заявивши про недостатній прогрес у виконанні її вимог.

При цьому США не запроваджували прямих санкцій проти російської промисловості добрив і не забороняли імпорт російської продукції цієї галузі. Однак потенційна угода може стосуватися інших обмежень, які впливають на діяльність пов’язаних із нею компаній та фінансових установ.

Домовленості щодо дизельного палива викликали критику

9 жовтня Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизельне паливо на американський і міжнародні ринки. За його словами, йшлося про понад 300 тисяч тонн палива, ще 500 тисяч тонн у листопаді та 1 мільйон тонн після цього.

Ця заява викликала запитання у Вашингтоні щодо законності домовленостей. Один із представників Сенату США заявив Kyiv Independent, що вважає угоду незаконною відповідно до закону, ухваленого Конгресом у 2022 році.

Цей закон забороняє імпорт енергетичних продуктів російського походження, зокрема дизельного палива. Водночас питання щодо правового статусу оголошеної домовленості залишається предметом дискусії.

За даними видання, представники Демократичної партії також контактували з американськими промисловими підприємствами, причетними до сприяння укладенню угоди, щоб з’ясувати, чи усвідомлюють вони можливі юридичні та слідчі ризики.

Домовленості можуть привернути додаткову увагу Конгресу. На цьому тлі українські чиновники побоюються, що адміністрація Трампа може шукати інші способи надати Росії економічні переваги.

Після дизельного палива можуть з’явитися газові угоди

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав домовленості щодо дизельного палива "слабким кроком" і застеріг, що вони можуть стати початком ширшого послаблення санкцій проти Росії.

16 жовтня він заявив, що побоюється подальших домовленостей у сфері енергетики:

"На мою думку, ми не можемо прийняти ці угоди. Тому що далі будуть газові угоди. І я абсолютно впевнений у цьому. Після газу вони знімуть санкції й з інших питань".

Ці слова відображають занепокоєння Києва тим, що Вашингтон може перейти до економічних стимулів для Москви ще до припинення бойових дій.

За оцінкою українських чиновників, пропозиції економічних поступок без попереднього припинення вогню навряд чи змусять російського президента Володимира Путіна змінити свої цілі. Натомість Росія може отримати додаткові доходи, не відмовляючись від продовження війни.

Один із високопосадовців України заявив виданню, що такі домовленості лише заохочують Путіна, оскільки Росія отримує можливість вести війну й водночас домовлятися про послаблення санкцій.

Путін знову відкинув можливість припинення вогню

22 жовтня Путін, виступаючи перед російськими ЗМІ, знову заявив про свої територіальні претензії. Коли його запитали, чи погодиться він на припинення вогню, за якого Україна збереже контроль над територіями, які утримує, російський президент відповів: "Це не їхня територія; це територія історичної Росії".

Санкції проти РФ - США готують новий крок

Раніше Kyiv Independent писала, що Трамп розглядає можливість подальшого пом’якшення санкцій щодо Росії після нещодавньої угоди щодо дизельного палива та готується піти на поступки щодо експорту російських добрив.

Адміністрація Трампа пропонує Росії економічні вигоди в надії переконати Москву припинити війну проти України. І тепер українські чиновники побоюються, що США можуть розглянути можливість укладення угоди щодо російської галузі добрив.

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