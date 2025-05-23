Трамп натякнув, що стане 'безсмертним' президентом США (відео)

Водночас американська Конституція забороняє йому втретє балотуватися на пост президента у 2028 році.

Президент США Дональд Трамп поділився у соцмережі Truth Social роликом, у якому пригрозив, що стане "вічним" лідером Сполучених штатів.

На кадрах показано обкладинку журналу Time з заголовками статей про те, що "Трампізм переживає Трампа", а сила підтримки президента зростає.

Крім того, на обкладинці показано написи з роками, у яких 79-річного Трампа можуть обрати президентом. Картинки динамічно збільшуються аж до 90 000 року.

Чи може Трамп втретє стати президентом США?

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, жодна особа не може бути обрана президентом більше двох разів. Це означає, що Дональд Трамп, який був обраний президентом у 2016 та 2024 роках, не має права балотуватися на третій термін у 2028 році.

Хоча Трамп натякав на можливість третього терміну, навіть продаючи кепки з написом "Trump 2028", конституційні експерти вважають, що будь-які спроби обійти 22-у поправку, наприклад, через кандидатуру на посаду віцепрезидента з подальшим переходом до президентства, є юридично сумнівними і, ймовірно, будуть визнані неконституційними.

У січні 2025 року конгресмен-республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції, яка дозволила б президентам, що служили два неконсекутівні терміни, балотуватися втретє. Однак для її прийняття необхідна підтримка двох третин Конгресу та ратифікація трьома чвертями штатів, що робить її ухвалення малоймовірним.

Таким чином, згідно з чинним законодавством, Дональд Трамп не має права балотуватися на посаду президента США у 2028 році.

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