Він висловив сподівання, що це може стати початком чогось більшого.

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною.

Коментуючи найбільший обмін віськовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Трамп висловив сподівання, що цей крок може привести до чогось більшого.

"Щойно завершився масштабний обмін полоненими між РФ та Україною. Він набуде чинності вже незабаром. Вітаю обидві сторони з цією домовленістю. Це може стати початком чогось значного?", - прокоментував Трамп.

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Примітно, що з допису глави Білого дому не зовсім зрозуміло, чи йде мова про масштабний обмін у форматі "1000 на 1000", який анонсували кілька днів тому.

Українська влада поки що ніякої інформації про цей обмін не надавала.

При цьому, як повідомило РБК-Україна з посиланням на джерела, обмін полоненими між Україною та РФ ще не завершився. Процес великого обміну ще триває. На якій стадії перебуває процес обміну, ЗМІ не уточнило.

Обмін військовополоненими з РФ

Днями стало відомо, що Україна і РФ готуються провести масштабний обмін військовополоненими 1000 на 1000.

Україна та РФ домовилися про обмін полоненими після переговорів делегацій обох країн 16 травня у Стамбулі. Обмін анонсовали на найближчі дні.

Якщо цей обмін відбудеться, то він стане найбільшим в історії війни Росії проти України.

Буквально вчора президент України Володимир Зеленський повідомив деталі підготовки до обміну "тисяча на тисячу". Він сказав, що російська сторона подала списки, кого хоче обміняти на українців.

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