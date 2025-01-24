Наразі заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість купівлі зброї для України за рахунок заморожених російських активів. Про це розповів спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Він [Путін] розглядає економіку як частину цієї війни. Тому, коли ви дивитеся на Путіна, ви не можете просто сказати, ну, припиніть вбивати, тому що, чесно кажучи, це не їхній менталітет. Це не те, як вони роблять речі. Тому ви повинні підійти до цього по-іншому", - сказав він.

О прокоментував статтю видання The Washington Post, у якій однією з пропозицій був дозвіл Україні використовувати заморожені російські активи для купівлі американської зброї.

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"Це дискусійна стаття. Це завжди частина цього, тому що у вас є всі ці варіанти, і ви хочете представити президенту Сполучених Штатів кілька варіантів, щоб він міг вибрати, який із них він хоче використовувати. Але я думаю, ми завжди говорили про це. Ми говорили про це неодноразово, про використання заморожених активів Росії для цього, для купівлі зброї у США. Я маю на увазі, що це одна частина головоломки, яку потрібно обговорити, і вона буде на столі з президентом для обговорення, але це не та частина, яка вирішить проблему. Але це цікавий момент, і його варто обговорити", - пояснив Келлог.

Стаття The Washington Post про продовження озброєння України

Готуючись до можливих переговорів про припинення війни в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить надсилати американську зброю Києву. Як пишуть у колонці для видання The Washington Post генерал у відставці, голова Інституту вивчення війни, який був заступником начальника штабу армії США, Джек Кін та колумніст газети Post і старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Марк А. Тіссен, новий президент США має рацію. Щоб забезпечити тривалий мир, Штати повинні продовжувати озброювати Україну, однак не за рахунок американських платників податків.

Зокрема, вони пропонують дозволити Україні використовувати заморожені російські активи для купівлі американської зброї. Наразі Вашингтон і союзники контролюють близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

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