Урбен зазначила, що президент США Дональд Трамп намагається схилити Україну до переговорів із Росією.

Вилучення блокованих активів РФ може спричинити непередбачувані наслідки, які матимуть негативний ефект на міжнародну фінансову систему. Таку думку висловила глава міжнародного депозитарію Euroclear Валері Урбен.

"Завжди можуть послідувати контрзаходи Росії, які ще сильніше дестабілізують фінансові ринки", - сказала вона агентству Bloomberg.

Урбен зазначила, що президент США Дональд Трамп намагається схилити Україну до переговорів з Росією. Водночас доля заморожених активів може стати однією з тем переговорів, при цьому деякі офіційні особи хочуть просуватися вперед із конфіскацією активів.

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"Ми бачили випадок з іранськими активами понад 20 років тому. Тому я не думаю, що це суто теоретична можливість", - заявила Урбен.

Водночас вона підкреслила, що якщо члени ЄС усе-таки конфіскують російські активи, їм треба взяти на себе і супутні фінансові зобов'язання, щоб згодом захистити Euroclear від позовів Росії.

Заморожені активи РФ - останні новини

У грудні Україна та ЄС підписали угоду щодо використання доходів від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 мільярдів євро.

24 грудня 2024 року Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів. Уперше до держбюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

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