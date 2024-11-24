Експерти зійшлися на думці, що це може статися, якщо обраний президент США припуститься низки помилок перед Росією.

Мирні переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже 2025 року, проте вони можуть виявитися "крихкими", якщо обраний президент США Дональд Трамп не підкріпить їх гарантіями безпеки України, вважають експерти.

"Міцна угода обов'язково має містити зміцнення [України] і підтримку [її] позиції, щоб переконливо стримувати Росію від нових спроб", - зазначає політичний аналітик з RAND Corporation Пол Кормарі в коментарі виданню Business Insider.

Він також зауважив, що Росія має досвід дій, коли вона "бере по крупиці", що стосується і українських територій. Це стосується і окупації Криму, і частини Донецької та Луганської областей у 2014 році, і того, що Росія захопила під час повномасштабної війни - загалом близько 20% території України.

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ЗМІ також повідомляє, що, хоч деталі потенційної мирної угоди і залишаються загадкою, вона не включатиме підтримку вступу України до НАТО. Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що будь-яка мирна угода має містити згоду України на нейтралітет. Тому журналісти припускають, що Трамп може погодитися з цією вимогою, ґрунтуючись на коментарі помічника обраного президента Джей Ді Венса.

"Може здатися, що цей план акуратно обходить стороною проблему, яка, на думку декого, лежить в основі вторгнення Росії в Україну: запобігання розширенню НАТО на схід. Критики, однак, кажуть, що така угода може ще більше підбадьорити Путіна й ігнорує той факт, що реальний мотив російського президента - імперіалістичні завоювання", - ідеться в матеріалі.

Експерти і зовсім повідомляють, що Україна була "нейтральною" до 2014 року і саме це стало для Путіна "зеленим світлом" для окупаційних дій. Вони називають сильну оборону в союзі із західними партнерами єдиною гарантією від подальшої російської агресії.

Який вигляд матиме безпекова угода?

За словами Кормарі, якщо Трамп зніме питання про членство України в НАТО, однаково можна буде укласти угоду про безпеку іншого типу, оскільки, наприклад, європейські союзники України могли б узяти на себе провідну роль у захисті країни.

В Україну можуть бути направлені війська європейських союзників України для стримування російських атак. Кормарі також вважає, що ще одним варіантом може стати підвищення здатності України у власному захисті від нападу Росії через програму іноземного військового фінансування США.

Мирні переговори між Росією та Україною - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що у Росії немає жодної причини, щоб сідати з Україною за стіл переговорів, навіть попри величезні втрати. Тим не менш, вони мають просування на фронті та до виконання своїх поставлених цілей, вважає Максим Жорін. Тому навіть Трамп не вирішить проблему війни.

Крім того, вважається, що ракетні удари, якими обмінялися Україна і Росія останнім часом, мають, зокрема, політичні цілі. Удар "Ліщиком" по Дніпру входять у стратегію Путіна на майбутніх переговорах.

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