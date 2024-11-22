Генеральний секретар Альянсу може вирушити в приватну резиденцію республіканця, з'ясували журналісти.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, найімовірніше, стане провідним представником Європи в дискусіях із республіканцем Дональдом Трампом, якого обрали новим президентом США.

Очікується, що незабаром генсек Альянсу відвідає Штати, щоб поговорити з американським політиком про стратегію переговорів щодо миру в українській державі, повідомив журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус, посилаючись на інформацію кількох чиновників.

"Рютте незабаром вирушить у Мар-а-Лаго (приватна резиденція Трампа у Флориді, - Ред.), щоб обговорити стратегію мирних переговорів щодо України...", - наголошується у матеріалі.

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За словами високопоставленого німецького чиновника, послання Рютте Трампу може полягати в тому, що в інтересах США і Європи встановлення справедливого та міцного миру, який не заохочує агресію РФ і може забезпечити міцні гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Дональд Трамп до обрання президентом США неодноразово говорив, що може швидко завершити війну в Україні, однак не уточнював, як саме може досягти такої мети.

У центрі уваги Україна - переговори про мир можливі чи ні

У середині листопада президент Володимир Зеленський говорив, що мирні переговори з Росією можливі лише у тому разі, якщо наша країна буде сильною і не наодинці "з убивцею".

Раніше російський диктатор Володимир Путін висунув ультиматум для припинення бойових дій в Україні. Зокрема, ватажок росіян захотів, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Київ не раз говорив, що від своєї землі і від людей, які там живуть, не відмовиться.

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