Це відбувається через те, що збільшуються побоювання за безпеку окремих осіб.

Деякі союзники Сполучених Штатів розглядають можливість скорочення обсягів розвідданих, що передаються Вашингтону, у відповідь на примирливий підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії, пише NBC News із посиланням на чотири джерела, безпосередньо знайомі з ходом обговорень.

Такий крок розглядається через побоювання за безпеку іноземних агентів, чиї особи можуть бути випадково розкриті.

Повідомляється, що кожне розвідувальне агентство вважає своїм священним обов'язком захищати своїх агентів і зберігати їхню анонімність. Будь-яка загроза цій безпеці підриває довіру, і це може змусити спецслужби деяких країн утриматися від передачі певної інформації Вашингтону.

Відео дня

ЗМІ пише, що союзники США, включно навіть з Ізраїлем, Саудівською Аравією та членами розвідувального альянсу "Five Eyes", що об'єднує Австралію, Канаду, Нову Зеландію, США і Велику Британію, обговорюють можливість перегляду наявних протоколів обміну розвідданими з урахуванням зближення адміністрації Трампа з РФ. Однак остаточного рішення поки що не ухвалено.

На запитання про те, чи може це призвести до обмеження обміну розвідданими з боку союзників США, представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що Трамп "реалістично оцінює" загрози для Америки.

Що ще відомо про ситуацію з розвідданими

Раніше УНІАН повідомляв, що США намагаються "засліпити" Україну, припинивши передачу розвідданих, але це не спрацює. Ба більше, ізолюючи Україну від життєво важливої розвідувальної інформації, США також ізолюють себе - особливо в космосі.

Крім того, ексспікер Генштабу розповів, чому "не все пропало" через зупинку в передачі розвідданих. За його словами, проблема така є, але не настільки масштабна, як пишуть деякі західні медіа.

Вас також можуть зацікавити новини: