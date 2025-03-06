За словами міністра оборони Франції, розвідка країни має власні можливості.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані. Про це він сказав після того, як 5 березня США призупинили обмін розвідданими з Україною, цитує France24.

"Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям", - запевнив міністр.

Зупинка розвідувальних даних для України

Як повідомляв УНІАН, США припинили ділитися всіма розвідданими з Україною. За інформацією Sky News, обмін всіма даними був припинений 5 березня.

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Також повідомлялось, що через зупинку надання розвідданих Україна перестала отримувати дані для націлювання HIMARS. Журналіст The Economist Олівер Керролл наголосив, що Україна не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

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