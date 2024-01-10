Брюссель сповнений побоювань з приводу можливості повернення Трампа на пост президента США.

Один з найбільш високопоставлених політиків Європи розповів, як колишній президент США Дональд Трамп в приватному порядку попередив, що Америка не прийде на допомогу ЄС, якщо вона зазнає військового нападу.

"Ви повинні розуміти, що якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас", - сказав Трамп президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн в 2020 році, за словами французького єврокомісара Тьєррі Бретона, який також був присутній на зустріч на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Politico.

"До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - також заявив Трамп, за словами Бретона.

Відео дня

"І він додав: "І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви, німці, не заплатили стільки, скільки вам треба заплатити за оборону", - сказав Бретон про напружену зустріч.

Брюссель сповнений побоювань з приводу можливості повернення Трампа на пост президента США. Будучи комісаром, відповідальним за промислову політику та оборонну програму ЄС, Бретон наполягав на тому, щоб ЄС збільшив свої власні можливості самооборони на тлі війни Росії в Україні, а у вівторок розмістив фонд в 100 мільярдів євро для нарощування виробництва зброї в Європі.

"Це був великий дзвінок, і він може повернутися", - сказав Бретон про Трампа.

"Тому зараз, як ніколи, ми знаємо, що ми, звичайно, самі по собі. Ми - члени НАТО, майже всі ми, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає іншого вибору, окрім як різко посилити цей компонент в щоб бути готовим [до] всього, що станеться", - додав він.

Позиція Трампа щодо НАТО

Уряди європейських країн серйозно стурбовані тим, що Дональд Трамп в разі повернення в Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО. Про це ряд європейських дипломатів і посадових осіб розповіли The New York Times на умовах анонімності.

Видання зазначає, що протягом усього часу існування Північноатлантичного альянсу як "республіканські", так і "демократичні" президенти США бачили в цій організації інструмент примноження сили і впливу Америки на світовій арені.

Вас також можуть зацікавити новини: