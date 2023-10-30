На передвиборчому мітингу Трамп згадав часи свого президентства.

Екс-президент США Дональд Трамп зізнався, що шантажував європейських лідерів тим, що Америка під його керівництвом не буде захищати союзників по НАТО в разі російського нападу. Про це він розповів на передвиборчому мітингу в штаті Айова.

Під час свого тривалого виступу Трамп зокрема зачепив тему фінансування структур НАТО. Він зазначив, що більшість країн-членів альянсу роблять занадто малі внески в організацію та загалом мало витрачають на оборонні потреби, перекладаючи основний тягар на США.

У цьому контексті Трамп згадав, як на одному із самітів погрожував лідерам країн-союзників, що США не будуть їх боронити, якщо союзники не збільшать витрати на оборону.

"Пам'ятаю, як глава однієї країни підвівся і сказав: "Скажіть, якщо Росія атакує мою країну, вас там не буде?" Правильно, це я й маю на увазі, я не захищатиму вас і не даватиму грошей", — розповів Трамп.

Варто зазначити, що за часів свого президентства Трамп неодноразово публічно дорікав союзникам через низькі витрати на оборону та малі внески в фонд НАТО.

Інші скандальні заяви Трампа

Як писав УНІАН, на передвиборчому мітингу Дональд Трамп намагався похвалити президента Угорщини Віктора Орбана і публічно зганьбився, коли повідомив, що Угорщина буцімто має спільний кордон з Росією.

Також нещодавно Трамп спричинив скандал, коли розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за провал ізраїльської системи безпеки під час нападу ХАМАСу 7 жовтня. При цьому Трамп назвав терористів "Хезболли" дуже розумними.

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