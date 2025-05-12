Він може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь робив США іноземний уряд.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує прийняти в дар від Катару розкішний літак Boeing 747-8, відомий як "палац у небі", для тимчасового використання як Air Force One.

Про це пише ABC News, посилаючись на власні джерела. За даними видання, літак вартістю близько 400 мільйонів доларів раніше належав королівській родині Катару. Він буде переобладнаний американським оборонним підрядником L3Harris для відповідності стандартам президентських перевезень.

План передбачає, що після завершення президентського терміну Трампа літак буде передано до його президентської бібліотеки. Це має статися не пізніше 1 січня 2029 року, а будь-які витрати, пов'язані з його передачею, мають оплатити Військово-повітряні сили США.

Відео дня

Юридичні радники адміністрації Трампа вважають, що угода не порушує американську Конституцію, оскільки літак передається уряду Сполучених Штатів Америки, а не особисто президенту.

Про подарунок можуть оголосити вже під час візиту Трампа до Катару, який заплановано на цей тиждень - з 13 до 16 травня.

Що відомо про Boeing 747-8

ЗМІ охрестили цей літак "палацом у небі", оскільки він вважається одним з найрозкішніших літаків у світі. Спочатку розрахований на перевезення понад 400 пасажирів, він був переобладнаний для розміщення лише 76 пасажирів і 18 членів екіпажу, щоб забезпечити максимальний комфорт і розкіш для обраних осіб.

Головна сходова клітка, що з'єднує два поверхи літака, створює ефект двоповерхового палацу, а інтер'єр у відтінках синього та золотого надає літаку королівського вигляду.

Кухні ресторанного рівня розраховані на обслуговування десятків гостей, а міні-лікарня - для надання медичної допомоги під час польоту .

Вас також можуть зацікавити новини: