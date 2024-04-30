Раніше повідомлялось, що США розроблять новий "літак судного дня" за 13 млрд доларів.

Американська Sierra Nevada Corporation (SNC) представила перші концептуальні зображення наступника повітряного командного пункту Boeing E-4B Nightwatch. Про це повідомляє The War Zone.

Новий літак розробили в рамках програми Survivable Airborne Operations Center (SAOC). В якості бази для нього обрали Boeing 747-8 - широкофюзеляжний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Boeing. Наразі його вже не виробляють, так що доведеться використовувати уживані літаки.

Зображення демонструють, що заміна E-4B дуже схожа на свого прабатька, включаючи культову біло-синю схему фарбування. Серед головних відмінностей – двигуни General Electric GEnx, а також нове розташування антен та системи дозаправки в повітрі.

Відео дня

Окрім того, літак буде більшим за свого прабатька і отримає більше внутрішнього простору.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Повітряні сили США уклали зі Sierra Nevada Corporation контракт вартістю 13 млрд доларів, який передбачає розробку наступника E-4B Nightwatch.

Роботи будуть проводити в штатах Колорадо, Невада й Огайо. Їхнє завершення очікують у другій половині наступного десятиліття.

"‎Літак судного дня"‎ - що відомо

Діючі E-4B призначені для президента, міністра оборони та інших членів вищого військового керівництва США. Їх будуть використовувати у разі початку ядерної війни, якщо наземні структури управління будуть знищені.

Передбачається, що такі машини можуть перебувати в польоті приблизно тиждень (за умови дозаправки в повітрі, звісно). Обладнання на борту захищене від вражаючих факторів ядерного вибуху. Кожен з літаків здатен підняти у повітря сто людей. Усього побудували чотири Boeing E-4.

Зауважимо, що умовні аналоги Nightwatch є у Росії. Вони отримали назву Ил-80 і побудовані на базі Ил-86.

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