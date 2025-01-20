Видання нагадало, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну РФ проти України за 24 години, але він, напевно, порушить цю обіцянку.

Обраний президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.

За його словами, він домовиться з володарем Кремля про зустріч. Як пише видання CNN, такі заяви він зробив на мітингу у Вашингтоні. "Я припиню війну в Україні, хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

Крім того, як додали джерела видання, "Трамп доручив своїм помічникам подзвонити Путіну відразу після інавгурації, щоб обговорити їхню зустріч у найближчі місяці для припинення війни в Україні".

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Видання нагадало, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну РФ проти України за 24 години. "Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що... війна наближається до завершення. Тому, напевно, він порушить цю обіцянку", - констатувало видання.

Журналісти проте деталізували, що натомість Трамп з командою мають намір якнайшвидше почати роботу над мирним планом, який можна реалізувати у перші місяці його президентства. Цей план передбачає і собисту зустріч з Путіним.

Видання зазначило, що переговори між Трампом і Путіним покажуть "різкий відхід від підходу президента Джо Байдена", який не розмовляв з Путіним майже три роки. "Трамп бачить речі по-іншому. Його погляд... полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним – це саме те, що потрібно для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні", - прокоментувало видання.

Крім цього видання зазначило, що в даний час невідомо, чи планує Трамп продовжувати існуючу стратегію з надання Україні зброї та розвідувальних даних. Також він не оголошував, на які гарантії безпеки для Києва може погодитися.

Зустріч Трампа і Путіна

Кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним. У свою чергу в Кремлі заявили, що відкриті до контактів.

Тоді стало відомо, що як тільки Трамп вступить на посаду, американські та російські чиновники можуть розпочати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі.