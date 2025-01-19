Обраний президент США планує видати відповідний указ вже у перший день на посаді.

Обраний президент США Дональд Трамп оприлюднив власний план спроби врятувати соцмережу TikTok після того, як додаток перестав працювати у США в суботу ввечері. Про це повідомляє Newsweek.

"Я прошу компанії не дозволяти TikTok залишатися в темряві! У понеділок я видам виконавчий указ про продовження періоду часу до набуття чинності закону про заборону, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки. Наказ буде також підтверджувати, що жодна компанія, яка допомогла запобігти вимкненню TikTok до мого указу, не нестиме відповідальності", - повідомив майбутній глава Білого дому.

Видання зазначає, що блокування TikTok стало першим випадком, коли велика платформа соціальних медіа була заборонена в Сполучених Штатах. Законодавці та експерти з безпеки вже давно висловлюють занепокоєння щодо можливого збору та маніпулювання даними з боку китайського уряду.

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"Підхід нової адміністрації матиме значні наслідки для американсько-китайських відносин, внутрішньої технічної політики та мільйонів американців, які покладаються на TikTok для отримання прибутку та культурного самовираження", - йдеться у статті.

Вказується, що пропозиція Трампа передбачає 50-відсоткову частку власності уряду США в будь-якій майбутній угоді з реструктуризації програми.

"Без схвалення США не існує TikTok. З нашим схваленням він коштує сотні мільярдів доларів - можливо, трильйони", - каже Трамп.

ЗМІ нагадує, що заборона соцмережі, прийнята Конгресом минулого року за підтримки обох партій, вимагала від TikTok або розірвати зв’язки зі своєю материнською компанією ByteDance, яка пов’язана з урядом Китаю, або припинити роботу. TikTok оскаржив цей захід у суді, посилаючись на першу поправку, але Верховний суд у п’ятницю виніс одноголосне рішення, підтримавши закон. Адміністрація Байдена відклала виконання заборони на наступну команду Трампа.

"Ми не бачимо причин для того, щоб TikTok або інші компанії вживали заходів протягом наступних кількох днів до того, як адміністрація Трампа вступить на посаду", - сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

У неділю вранці Трамп підтвердив, що його виконавчий указ буде вирішувати питання відповідальності таких компаній, як Apple і Google, які дотримувалися заборони, видаливши TikTok зі своїх магазинів програм. Керівництво соцмережі вже виступило з заявою для своїх користувачів:

"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду".

Очікується, що указ Трампа буде видано в понеділок, у день його інавгурації. Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу був запрошений на церемонію і вже веде переговори з новою адміністрацією. Тим часом альтернативні соціальні медіа-компанії, такі як Meta та SnapChat готові отримати вигоду з відсутності додатка, якщо рішення не буде досягнуто найближчим часом.

"Чи вдасться плану Трампа збалансувати проблеми національної безпеки та продовження роботи платформи, ще невідомо. Наразі майбутнє TikTok у Сполучених Штатах висить на волосині", - резюмує видання.

Заборона TikTok у США

Як повідомляв УНІАН, напередодні TikTok припинив роботу у США. Додаток став недоступним на ринку США, і його більше не можна завантажити через магазини програм Apple та Google.

Тим часом американський мільярдер і власник соціальної мережі Х Ілон Маск розкритикував заборону TikTok у США. За його словами, це рішення: "суперечить свободі слова".

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