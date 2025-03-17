Трамп каже, що Байден не підписував помилувань і навіть нічого про них не знав.

Президент США Донадьд Трамп оголосив недійсними помилування, підписані його попередником Джа Байденом наприкінці каденції. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Помилування, які сонний Джо Байден надав необраному комітету політичних головорізів та багатьом іншим, цим оголошуються недійсними, вакантними та такими, що не мають подальшої сили й ефекту через те, що вони були зроблені з допомогою Autopen (автоматичним пристроєм, що відтворює підпис, - ред.)", - заявив він.

Трамп упевнений, що Байден "не підписував їх, але, що важливіше, він про них нічого не знав".

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"Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену чи схвалені ним. Він нічого про них не знав, і люди, які це зробили, можливо, скоїли злочин. Тому ті, хто входить до Комітету зі скасування виборів, хто знищив усі докази, отримані протягом дворічного полювання на відьом щодо мене та багатьох інших невинних людей, мають повністю розуміти, що вони є об'єктом розслідування на найвищому рівні", - заявив президент США.

У зв’язку з цим Bloomberg пише, що адміністрація СЩА "може спробувати перевернути більш ніж століття законів і практики щодо президентських помилувань", адже помилування тривалий час "вважалися одними з найбільш абсолютних повноважень, які має президент, і суди неохоче встановлювали будь-які обмеження щодо їх надання".

Кого помилував Байден наприкінці своєї каденції

Як повідомляв раніше УНІАН, Байден перед інавгурацією Трампа помилував низку чиновників. Зокрема він голосив про помилування генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів Конгресу та персонал, які працювали у Спеціальному комітеті із розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які свідчили перед Спеціальним комітетом.

Говорячи про осіб, яких він помилував, Байден наголосив, що вони служили нації "з честю та відзнакою і не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого судового переслідування".

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