Президент США заявив, що посадовці "зазнавали погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов’язків".

Президент США Джо Байден в останній день перебування на посаді оголосив про помилування генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі та інших людей. Про це Байден повідомив у соціальній мережі Х.

Крім генерала Мілі і доктора Фаучі, президент США помилував членів Конгресу та персонал, які працювали у Спеціальному комітеті із розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які свідчили перед Спеціальним комітетом.

Президент США зазначив, що "державні службовці постійно зазнавали погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов’язків", а в "деяких випадках декому навіть погрожували кримінальним переслідуванням".

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Говорячи про осіб, яких він помилував, Байден наголосив, що вони служили нації "з честю та відзнакою і не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого судового переслідування".

"Генерал Міллі служив нашій нації понад 40 років, обіймаючи численні командні та керівні посади та відправляючись у найнебезпечніші частини світу для захисту та захисту демократії. Як голова Об’єднаного комітету начальників штабів, він керував нашими Збройними Силами через складні глобальні загрози безпеці та зміцнював наші існуючі альянси, створюючи нові", - написав президент.

Щодо Фаучі, то він, за словами Байдена, "врятував незліченну кількість життів, керуючи відповіддю уряду на гостру кризу в галузі охорони здоров’я, включаючи ВІЛ/СНІД, а також віруси Ебола та Зіка".

"Під час перебування на посаді мого головного медичного радника він допоміг країні подолати пандемію, яка трапляється раз у столітті. Завдяки йому Сполучені Штати безпечніші та здоровіші", - заявив лідер США.

Також він відзначив Спеціальний комітет із розслідування нападу на Капітолій, який "сумлінно та віддано" виконав свою місію з "відкриття правди".

"Я вірю у верховенство закону та оптимістично налаштований, що сила наших правових інститутів зрештою переважить політику. Але це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити. Безпідставні та політично мотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин", - так Байден пояснив помилування.

Помилування у США: останні новини

Як повідомляв раніше УІНАН, на початку грудня 2024 року Байден помилував свого сина Хантера, звільнивши його від судимостей за ухилення від сплати податків і незаконне володіння зброєю. Це рішення викликало неоднозначну реакцію, оскільки раніше Байден заявляв, що не втручатиметься у справи сина.

Обраний президент США Дональд Трамп заявляв про намір "у перший же день" на посаді помилувати своїх прихильників, які в січні 2021 року штурмували Капітолій через незгоду з перемогою на президентських виборах Байдена.

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