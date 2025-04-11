Він опублікував свій заклик у мережі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув Російській Федерації за затягування мирних переговорів про припинення вогню та закінчення війни проти України.

Сьогодні вдень він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social допис, в якому закликав Москву діяти. Крім того, американський лідер вкотре заявив, що за його президентства Російська Федерація нібито не здійснила б напад на Україну:

"Росія повинна рухатися. Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні - війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом!".

Спецпосланець Трампа перебуває у Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де провів зустріч із Кирилом Дмитрієвим - головою Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставником Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва.

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У Кремлі заявили, що Віткофф зустрінеться із Путіним, який зараз перебуває у місті. Вони обговорюватимуть врегулювання війни проти України та, можливо, майбутню зустріч кремлівського правителя з президентом Сполучених Штатів.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що від зустрічі, "яка триватиме стільки, скільки знадобиться" кремлівському правителю, не варто чекати проривів.

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