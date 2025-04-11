Також у місті перебуває Путін.

У п'ятницю, 11 квітня, спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стівен Віткофф перебуває у Санкт-Петербурзі.

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому можна побачити, що представник американського лідера виходить з готелю "Гранд Готель Європа" та сідає в автомобіль. Разом із ним їде керівник Російського фонду прямих інвестицій, переговорник кремлівського правителя Кирило Дмитрієв.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що сьогодні той працюватиме у Санкт-Петербурзі. "Кремль проінформує, якщо в графіку Путіна з'явиться зустріч зі спецпосланцем Трампа Віткоффом", - додав він.

Переговори між США і Росією

Як відомо, на початку квітня Віткофф зустрічався з Дмитрієвим для обговорення можливого припинення вогню в Україні та покращення відносин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією.

Тоді Дмитрієв відвідав Вашингтон, що стало першим візитом російського високопосадовця до США з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. ​

Сьогодні західні ЗМІ повідомили, що представник Трампа знову летить до Росії. Там він може зустрітися із кремлівським правителем Путіним.

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