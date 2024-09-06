Кандидат у президенти від республіканців заявив про те, що створить спеціальну комісію, яка має заощадити США трильйони доларів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що, якщо стане главою держави, створить спеціальну комісії з підвищення ефективності держуправління для аудиту всієї федеральної системи, запропоновану засновником Tesla, Space X Ілоном Маском.

Мільярдер і має очолити цю комісію. Про це повідомляє Associated Press.

Ілон Маск дедалі активніше й активніше діє, як союзник Трампа. І ця комісія є останнім "гучним кроком", за даними інформаційної агенції, у союзі між кандидатом у президенти та мільярдером.

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Трамп ще 2022 року заявляв, що платники податків "втратили" сотні мільярдів доларів через неправильні виплати та шахрайство. Тому нова комісія повинна буде радикально усунути шахрайство та неправильні виплати. На розробку плану кандидат від республіканців дає півроку. Згодом, на його думку, це рішення має заощадити трильйони доларів.

"Ми повинні це зробити. Так більше тривати не може", - додав Трамп.

Ілон Маск, своєю чергою, написав у соціальній мережі X (Twitter), що готовий служити США, якщо йому трапиться така нагода, навіть без зарплати, титулів і визнання.

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Дональд Трамп погодився на дебати з кандидатом від демократів Камалою Гарріс, які відбудуться 10 вересня.

Їхня трансляція в прямому ефірі відбудеться на телеканалі ABC News.

"Мікрофони будуть увімкнені тільки для того кандидата, чия черга говорити, і вимкнені, коли час належить іншому кандидату", - заявлено в умовах.

Крім того, запитання зможуть ставити виключно модератори.

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