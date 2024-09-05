Теледебати Трамп - Гарріс відбудуться в Національному конституційному центрі, який розташований у Філадельфії.

Вибори в США заплановані на 5 листопада, і вже незабаром - 10 вересня, відбудуться перші дебати між кандидатом в очільники держави від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та його суперницею-демократкою, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Дебати заплановані без глядачів у Філадельфії в Національному конституційному центрі, їх транслюватиме їх у прямому ефірі канал ABC News. Початок дебатів заплановано о 21:00 за місцевим часом, вони триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами.

"Мікрофони будуть увімкнені тільки для того кандидата, чия черга говорити, і вимкнені, коли час належить іншому кандидату. Тільки модераторам буде дозволено ставити запитання", - зазначається на каналі.

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Кожному кандидату в американські лідери нададуть дві хвилини для відповіді на запитання. Заключні виступи політиків також триватимуть по дві хвилини.

"Кандидати стоятимуть за трибунами протягом усього часу дебатів, і на сцені не буде дозволено жодного реквізиту чи заздалегідь написаних нотаток. Кожному кандидату буде надано ручку, блокнот і пляшку води. Співробітникам передвиборчої кампанії не дозволяється взаємодіяти з кандидатами під час рекламних пауз", - додали журналісти.

Новини США про вибори - що вже повідомлялося

Раніше кандидатом у президенти США від демократів був чинний президент Джо Байден. Політик провалив перші теледебати з Дональдом Трампом. ЗМІ писали, що впливові демократи просили Байдена знятися з виборів. Пізніше президент оголосив, що не братиме участі в передвиборчих перегонах.

Після цього американський лідер сказав, що вирішив не брати участі у виборчих перегонах, щоб не псувати електоральні рейтинги своїм однопартійцям, які балотуються до Конгресу (вибори до законодавчого органу відбудуться одночасно з президентськими).

Наприкінці серпня Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Політикиня пообіцяла, що в разі обрання на посаду президента, буде підтримувати Україну.

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