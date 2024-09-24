Він винуватить Байдена в тому, що той "втягнув" США у війну.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вони мають вийти з війни Росії проти України.

Під час одного з мітингів у штаті Джорджія політик звинуватив Джо Байдена та Камалу Гарріс в тому, що вони "втягнули" США у цю війну. "Вони не можуть нас витягнути. Я спостерігав за ним. "Ми переможемо. Ми переможемо", - він повторює це вже три роки", - цитує Трампа СNN.

Він знову назвав українського президента Володимра Зеленського "найкращим продавцем на Землі", який отримує допомогу для України під час кожного візиту до Сполучених Штатів. Також політик порівняв обсяги допомоги, які надали Україні США та європейські країни.

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"Але ми застрягли в цій війні, якщо я буду президентом, я зроблю це, я проведу переговори. Я виберуся звідти. Ми повинні вийти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". А що буде, якщо вони переможуть? Це те, що вони роблять, вони ведуть війни. Як хтось сказав мені днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять, вони воюють. І це неприємно", - сказав Трамп про Росію.

Заяви Трампа про війну

Як відомо, американський політик постійно обіцяє завершити війну в Україні ще до того, як обійме посаду президента. Він не розкриває деталі свого "плану", однак каже, що здатен посадити Володимира Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

Під час дебатів з Камалою Гарріс політика запитали, чи вважаєте він, що перемога України у цій війні є в інтересах США. Він відповів, що в інтересах Штатів "просто закінчити війну, домовитися про угоду".

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