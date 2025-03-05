Катерина Шварц

США обговорюють з Україною місце і дату зустрічі для переговорів, повідомив Майкл Волц.

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення військової допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори і "вжито заходів зміцнення довіри". Про це заявив радник із національної безпеки Білого дому Майкл Волц, передає Reuters.

"Я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб скасувати цю паузу", - сказав Волц.

Він повідомив, що США обговорюють з Україною місце і дату зустрічі для переговорів.

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