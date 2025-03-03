Їхні деталі не розкривають.

Європейські лідери розробили декілька пропозицій щодо запровадження перемир'я у війні Російської Федерації проти України.

Про це журналістам повідомив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. "Очевидно, що на столі є низка варіантів", - сказав він. Як пише британське агентство Reuters, європейські чиновники вважають нинішні дії американської адміністрації зрадою України:

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"Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією згуртувалися навколо президента України Володимира Зеленського і намагаються розробити мирний план, який включає Київ, після того, як минулого тижня в Овальному кабінеті стався розрив між Зеленським і Трампом".

Перемир'я в Україні

Як повідомляв УНІАН, після саміту європейських лідерів "Securing Our Future" президент Франції Еммануель Макрон запропонував часткове перемир'я, яке передбачатиме припинення бойових дій у повітрі, на морі та щодо енергетичної інфраструктури на один місяць.

У Парижі сказали, що ця ініціатива має на меті перевірити готовність Росії до мирних переговорів та створити умови для досягнення стійкого миру. Публічно Київ не коментував це.

Крім того, французький лідер повідомив, що європейські сухопутні війська будуть розгорнуті в Україні лише на другому етапі мирного процесу, вже після досягнення миру.

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