Трамп висловив бажання балотуватися в президенти США втретє

При цьому він сказав, що знає, що Конституція США цього не дозволяє.

Президент США Дональд Трамп заявив на мітингу, що має право балотуватися на третій термін, хоча й визнав, що закон цього не дозволяє.

"Вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", – сказав він, маючи на увазі нібито масові фальсифікації під час президентських виборів 2020 року, передає CNN

Зазначається, що Трамп вже говорив про можливість балотування на третій термін, а потім категорично виключав таку можливість.

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У четвер він, здавалося, висловив обидві позиції в одному реченні.

"Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", – сказав він.

Нагадаємо, 22 поправка до Конституції США обмежує кількість переобрань на посаду президента двома термінами.

Трамп і третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би балотуватися на третій термін у 2028 році. Водночас він визнавав, що американське законодавство містить серйозні обмеження для такого сценарію.

У серпні 2026 року, відповідаючи на запитання журналістів про можливу участь у виборах 2028 року, Трамп заявив, що хотів би знову балотуватися, але закон є дуже суворим. Раніше він також жартував про кампанію "Трамп – 2028" і допускав, що можуть існувати способи обійти чинні обмеження.

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