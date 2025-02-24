Американський президент висловив сподівання, що Україна "зможе повернути частину своєї землі".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що "допомагає Україні так, як ніхто ніколи не допомагав". Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Говорячи про терміни завершення повномасштабної війни, яку Росія веде проти України вже три роки, Трамп сказав, що її, можливо, вдасться врегулювати протягом найближчих тижнів, пише Sky News. Він додав, що війна в Україні може перерости в Третю світову, і у Вашингтоні мають намір не допустити такого сценарію.

Водночас, коментуючи тему можливої відмови України від своїх територій у мирній угоді, американський президент сказав: "Побачимо". При цьому він висловив сподівання, що Україна "зможе повернути частину своєї землі". Трамп також додав, що "не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська (в Україну) в якості миротворців".

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Угода про корисні копалини

Щодо угоди про корисні копалини України, на підписанні якої активно наполягають у Вашингтоні, Трамп заявив, що підпису одного Зеленського під відповідним документом буде недостатньо:

"Я думаю, що потім їм (Україні) потрібно буде отримати схвалення від їхньої Ради або когось, хто може це схвалити, але я впевнений, що це станеться".

За його словами, Вашингтон дуже близький до підписання угоди, і воно може відбутися в Овальному кабінеті Білого дому вже наступного тижня – за участі президента Зеленського.

"Я зустрінусь із Президентом Зеленським. Фактично, він може приїхати цього чи наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням зустрівся з ним. Ми зустрілися б в Овальному кабінеті. Наразі триває робота над угодою. Вони дуже близькі до остаточної угоди. Це буде угода про рідкісні елементи та різні інші речі, і, як я розумію, він хотів би приїхати сюди, щоб підписати його, і я був би радий цьому", – сказав Трамп.

Він також підтвердив, що планує зустрітися і з російським диктатором Володимиром Путіним "в якийсь момент".

Крім того, очільник Білого дому знову повторив свої слова про те, що США "вклали $350 мільярдів" у підтримку України, хоча і в Пентагоні, і в ЗМІ називають куди меншу суму.

"Як ми прийшли до цього, я не знаю, але це величезні гроші. Величезні гроші вкладено, і ми не мали жодних результатів. І в цьому винна адміністрація Байдена. Європейці вклали близько $100 мільярдів, і вони зробили це у формі позики. І європейці були чудові у цьому питанні. Вони зрозуміли, що це було несправедливо, і нам удалося знайти рішення", – констатував Трамп.

Інші заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп неодноразово повторював мантру про те, що якби він був президентом Штатів, повномасштабна війна РФ проти України би не розпочалася.

А від обіцянок завершити її за 24 години Трамп перейшов до покладання провини за війну саме на Україну, а президента Зеленського назвав "диктатором без виборів".

24 лютого американський лідер заявив, що продовжує "серйозні переговори" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, при чому не тільки про припинення вогню. За його словами, говорять і про великі економічні угоди, які планується укласти між США та Росією.

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