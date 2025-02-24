Трамп розповів про останні свої дії в рамках врегулювання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на підписання угоди про корисні копалини між США та Україною вже найближчим часом. Він також наголосив, що продовжує "серйозні переговори" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним - не тільки про припинення вогню.

"Але й про великі економічні угоди, які планується укласти між США та Росією. Переговори йдуть дуже успішно!", - написав він на своїй сторінці в Truth Social.

Щодо угоди між Україною та США, Трамп зазначив, що вона дасть змогу американському народові повернути "десятки мільярдів доларів" (а не сотні мільярдів, як було раніше, - УНІАН) і військову техніку, відправлену Україні.

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Крім того, цей договір допоміг би, за його словами, відновити українську економіку після закінчення повномасштабної війни.

Інші заяви Трампа про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зрадів перемозі проукраїнської партії на виборах у Німеччині. "Схоже, що консервативна партія в Німеччині здобула дуже велику й очікувану перемогу на виборах. (...) Це великий день для Німеччини і для Сполучених Штатів Америки" - написав він.

Крім того, Трамп анонсував нові переговори з росіянами. За його словами, переговори знову відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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