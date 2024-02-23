Виділення чергового траншу має бути затверджено Виконавчою радою МВФ, названо місяць.

Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів для третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомили у Міністерстві фінансів, досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями.

"Україна виконала всі структурні маяки до третього перегляду програми МВФ. Результатом успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування в розмірі близько 880 млн доларів. Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дозволяє посилювати економічну та фінансову стійкість України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зокрема, до третього перегляду МВФ Україна ухвалила Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацьовувала заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року.

За словами першого заступника голови фінансового комітету верховної Ради Ярослава Железняка, черговий транш за програмою очікується після рішення Ради МВФ, яка пройде у березні.

"Буде транш 880 млн доларів, але це після рішення Ради МВФ, яка пройде у березні. Після неї буде і чергове оновлення меморандуму", - зазначив нардеп.

Співпраця України та МВФ

12 лютого до Києва прибула місія МВФ для проведення зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Після цього, 17 лютого, місія фонду розпочала дискусії з представниками влади України щодо третього перегляду програми розширеного фінансування у Варшаві.

З 13 лютого під координацією МВФ розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України (UCDF), що передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади.

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