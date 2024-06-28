Республіканець стверджував, що американці ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити.

На початку листопада заплановані вибори у США 2024 року, і між кандидатами на посаду президента - чинним главою держави демократом Джо Байденом та колишнім американським лідером республіканцем Дональдом Трампом, уже відбулися перші теледебати.

Під час заходу, який транслювало, зокрема, CNN, політики висловилися щодо загрози Третьої світової війни та обмінялися серйозними звинуваченнями. Демократ стверджував, що республіканець здатен привести американців до світового протистояння. "... ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити", - сказав експрезидент.

Байден заявив, що Третя світова може початися, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах. "Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - вважає демократ.

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За його словами, до світового конфлікту може призвести одна дія щодо війни в Україні. "Просто дозвольте Путіну (російський диктатор Володимир Путін, - Ред.) взяти Київ... тоді у вас війна", - вважає очільник Штатів.

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Вибори президента США 2024 заплановані на 5 листопада. Перші теледебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом пройшли в місті Атланта.

Під час заходу політики не раз висували звинувачення в бік один одного. Зокрема, республіканець говорив, що Байдена не поважають. Демократ зі свого боку порівняв мораль Трампа з "вуличним котом".

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