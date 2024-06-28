При цьому Трамп кілька разів наголосив, що Росія ніколи не напала б, якби він був президентом.

Під час дебатів Джо Байден і Дональд Трамп торкнулися питання війни України та Росії, і Трамп заявив, що Путін захопить Україну. При цьому екс-президент кілька разів наголосив, що Росія ніколи не напала б, якби він був президентом.

Так, за його словами, якби "в Америці був справжній президент, якого поважав би Путін, той би ніколи не вторгся в Україну. Загинуло багато людей, набагато більше, ніж думають. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти. Він (Байден) не зробив нічого, щоб зупинити це".

Трамп зазначив, що в України закінчуються люди.

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"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Байдена) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", – заявив Трамп.

Зі слів Трампа, Байден "заохочував Росію до вторгнення" через вивід військ США з Афганістану у 2021-му.

"Це був жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо". Це була його мрія. Я говорив з ним про його мрію. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну (за іншого президента США)".

Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну", - заявив він.

Дебати Джо Байдена та Дональда Трампа

Під час дебатів Трамп також "проїхався" по ультиматумах російського диктатора Володимира Путіна Україні, назвавши їх неприйнятними.

У свою чергу Байден попередив, що у разі перемоги Росії в Україні є ризик того, що росіяни можуть піти на інші держави, зокрема, на Білорусь та Польщу.

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