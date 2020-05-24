Третя світова. Як через коронавірус розгортається політична війна "Китай проти всіх"

Чилі, Аргентина, Ліван - тисячі людей виходять на протести, бо без роботи на карантині їсти нічого. Забракло грошей навіть благодійним організаціям, аби нагодувати нужденних. У Бейруті протестувальникам настільки увірвався терпець, що вони спробували штурмом взяти міністерство економіки. «Урядовці мали би захищати нас, контролювати ціни та вгамовувати жадібність торгівців. Ті, хто втридорога продає продукти, мають бути заарештовані або ж оштрафовані», - вважають незадоволені люди.

Тим часом, на світовій арені розгортається справжня політична війна. Сполучені Штати обвинувачують Китай у тому, що нині переживає увесь світ. Вашингтон певен: Пекін приховував інформацію про коронавірус, переслідуючи власну вигоду – мовчки збільшував імпорт та обмежував експорт медичних товарів (техніки та засобів захисту), таких необхідних нині кожній лікарні.

Це начебто підтверджує альянс «П’ять очей», до якого входять розвідки США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Журналісти австралійського видання Сандей Телеграф стверджують, бачили цю доповідь. Вмістилася вона на 15-ти сторінках. Й факти там приголомшливі: «Розвіддані показують, що Китай мав докази зараження людини від людини ще на початку грудня, утім продовжував заперечувати цей факт розповсюдження до 20 січня. У документі зазначається, що Китай забороняв внутрішні рейси, але продовжував решті світу розповідати, що такий крок необов’язковий».

Та приховувати інформацію про вірус Китай міг ще з осені. Французькі вчені перевірили аналізи одного із колишніх пацієнтів й виявили, що коронавірусом він перехворів ще у листопаді. Тож тепер ВООЗ закликає усі країни вивчити випадки нетипової осінньої пневмонії.

Саме ця спецустанова ООН опікується здоров’ям людей у світовому масштабі. І зазнає зараз нищівної критики від Білого Дому, зокрема, за надмірну толерантність до Пекіна. Цього тижня на онлайн Асамблеї ВООЗ хотіли змусити розібратись, хто винний у пандемії і звідки взявся вірус. Утім резолюції, яка могла стати світовим скандалом, не вийшло. З неї викинули усі заклики про розслідування і згадки про Китай та Ухань. ВООЗ лиш вивчить реакцію на появу пандемії. Чи все було зроблено, як належить.

«Ми оновили наш план боротьби з Ковід-19 й на це нам знадобиться мільярд 700 мільйонів доларів. Наразі маємо 800 мільйонів. Бракує 900 мільйонів», - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Саме цих мільйонів не дає Дональд Трамп. Він висунув ультиматум – або ВООЗ доведе свою незалежність від Китаю, або США припинять фінансування назавжди. Поки пауза у виплатах тимчасова. За останні два роки США на рахунки ВООЗ перерахувало 900 мільйонів доларів, а це ледь не 15 відсотків усього бюджету організації.

До речі, Китай досі не допускає до себе незалежних експертів, й навіть спеціалістів ВООЗ – аби підтвердити чи спростувати теорію про походження коронавірусу зі стін уханської лабораторії. Хоча більшість учених переконані в його природній появі.

«Ми знаємо, що цей вірус дуже близький до тих, які зустрічаються у тварин – кажанів, панголінів. Вірус цієї моделі був переданий людині, ймовірно, у грудні чи листопаді у Китаї. Будь-яких доказів генетичної маніпуляції вірусом наразі немає», - зазначив керівник відділу вірусів та імунітету Інституту Пастера Олів'є Шварц.

На жаль, пандемія - лише фон для геополітичного протистояння США та Китаю. І, схоже, воно тільки посилюватиметься. Сполучені Штати готуються до президентських виборів. Й Дональд Трамп, переконані експерти, китайську карту точно розіграє - винного у смерті майже 100 тисяч американців виборці знати дуже хочуть. Та всі добре розуміють: битва двох головних економік світу може перетворити нинішні голодні бунти на дитячу іграшку у порівнянні з економічною пандемією, яку Вашингтон і Пекін здатні породити.

Мар’яна Зінковська