Повідомляється, що у листі міститься інформація про фінансові операції у Ватикані.

У Мілані знайшли конверт з трьома пістолетними кулями та листом з погрозами. В адресатах був вказаний Папа Римський Франциск.

Про дивний конверт пише місцева газета Corriere della Sera.

Повідомляється, що конверт знайшли співробітники пошти в сортувальному центрі відділення Песк'єра-Борромео

Усередині конверта були три патрони типу Флобера калібром дев'ять міліметрів.

Читайте такожПісля недільної проповіді Папу Римського госпіталізували: його готують до операціїКрім того, в конверті знаходився лист з погрозами та інформацією про фінансові операції у Ватикані, написано воно було від руки почерком, який важко прочитати. Зараз його вивчають правоохоронці.

За фактом інциденту порушили розслідування, яке очолює черговий прокурор Мілана.

Як відомо, у Ватикані почався безпрецедентний процес у справі про фінансові махінації з купівлею елітної закордонної нерухомості на кошти ватиканського бюджету. Збиток, за різними оцінками, від 73 до 166 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Шварц