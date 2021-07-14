Стало відомо, як себе почуває понтифік.

Папа Римський Франциск виписався з лікарні після операції на кишечнику. Понтифік покинув лікарню у Римі вранці 14 липня на автомобілі.

Про це передає агентство Associated Press з посиланням на очевидців.

Відомо, що 84-річного Папу прооперували 10 днів тому.

При цьому кілька днів тому Франциск прочитав щотижневу молитву з балкона в Римській лікарні. Тоді він вперше з'явився на публіці після хірургічного втручання.

Молитва стала першою, яку він прочитав не з вікна, що виходить на площу Святого Петра.

Папа Римський: яку операцію провели понтифіку

Читайте такожПісля недільної проповіді Папу Римського госпіталізували: його готують до операціїРаніше повідомлялося, що Папа Римський успішно переніс операцію.

Лікарі видалили йому частину товстої кишки, звуженої через запалення.

У Ватикані повідомили, що Папа Римський почуває себе добре та йде на поправку.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц