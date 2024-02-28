Робота над створенням Трибуналу розпочалася ще наприкінці лютого 2022 року.

Албанія готова приєднатися до основної коаліції країн, яка працює над створенням спеціального трибуналу з метою покарання Російської Федерації за злочин агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустріч з албанським колегою Іглі Хасані.

"Я подякував Албанії за непохитну підтримку та солідарність з Україною. Ми визначили шляхи нарощування оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійських снарядах. Албанія планує невдовзі відкрити посольство в Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно посилить наші двосторонні відносини. Я також дякую Албанії за її готовність приєднатися до коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - повідомив Кулеба.

Глави МЗС України та Албанії відзначили спільну ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Водночас у Декларації cаміту "Україна - Південно-Східна Європа", яку схвалили лідери України, Косово, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії та Румунії, висловлюється рішуча налаштованість притягнути до відповідальності винних за злочин агресії та інші жорстокі злочини проти України.

"Ми підкреслили нашу тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за злочин агресії, злочини проти людяності та інші жорстокі злочини за міжнародним правом, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні, зокрема через роботу Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного й справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах незалежними, ефективними й надійними правовими механізмами", - йдеться у декларації.

Україна створює Трибунал для Росії

Робота над створенням трибуналу розпочалася ще наприкінці лютого 2022 року. На початку липня 2023 року в Гаазі (Нідерланди) започатковано роботу Міжнародного центру з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України. Це проміжний результат на шляху до створення Трибуналу.

Існують різні шляхи створення Трибуналу. Один з них є нереалістичним, бо для цього вимагається рішення Ради безпеки ООН, у якій РФ є постійним членом. Інший шлях полягає через укладання багатостороннього міжнародного договору між державами, які погоджуються створити певний судовий орган.

Ще один варіант - це створення інтернаціоналізованих судів, коли судовий орган засновується на основі національної судової юрисдикції, але до нього додаються суттєві міжнародні елементи.

Раніше У США заявили, що підтримують "гібридний трибунал", тому що "це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований трибунал, але на основі юридичної системи України".

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання за злочини проти нашої держави президента Росії Володимира Путіна та його оточення, а не формат "гібридного трибуналу".

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