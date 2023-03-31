Президент держави наголосив, що Україна має своє бачення щодо створення трибуналу для російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання за злочини проти нашої держави президента Росії Володимира Путіна та його оточення, а не формат "гібридного трибуналу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.

"Перш за все, ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений - він буде. Тому що справедливість і відповідальність - це пріоритет номер два після перемоги, яка є пріоритетом номер один", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що трибунал повноцінно запрацює після закінчення війни.

"Що стосується етапів, як ми можемо до цього прийти - нам потрібна, перш за все, політична, міжнародна підтримка. Над цим працюємо. А саме текст відповідної резолюції для майданчика Організації Об'єднаних Націй", - додав глава держави.

Він повідомив, що різні країни шукають різноманітні компроміси, у тому числі розглядається "гібридний формат" трибуналу, який підтримує кілька міжнародних дружніх партнерів України.

"Проте ми поки бачимо наш варіант і над цим працюємо. Ми розуміємо, що для нас головне - набрати велику кількість держав, щоб велика кількість держав була об'єднана. І об'єднано вже підтримувати той чи інший формат відповідної резолюції. Це буде крок номер один. Потім вже перейдемо до практичних кроків щодо трибуналу", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що робота відбувається на рівні лідерів держав, МЗС і на рівні генеральної прокуратури України. Зокрема, відбувається співпраця з Міжнародним кримінальним судом.

Зеленський вважає, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна за підозру у скоєнні воєнних злочинів - це чинник, який вплине на принциповість і максимальну жорсткість формулювання резолюції, текст якої готується.

"Я думаю, це буде головний поштовх", - сказав Зеленський.

Раніше в ефірі програми Радіо Свобода "Свобода LIVE" офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан повідомила, що Сполучені Штати наразі підтримують "гібридний трибунал", тому що "це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований трибунал, але на основі юридичної системи України". Калан зазначила, що цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій європейській країні.

Створення спецтрибуналу для Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

17 березня друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Таке рішення означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Вас також можуть зацікавити новини: