Індія блокує вступ Туреччини до міжнародної організації БРІКС, через її позицію Анкарі наразі доведеться поховати цю ідею.
Про це BILD розповів ексдипломат, експерт з турецької зовнішньої політики "Фонду Карнегі за міжнародний мир" Сінан Ульге. За його словами, Нью-Делі виступає проти членства Туреччини у БРІКС через її хороші стосунки з Пакистаном.
Аналітик каже, що для президента Реджепа Таїпа Ердогана членство в цій організації є спробою зміцінити "стратегічну автономію" країни, показати Європейському Союзу своє розчарування, а також підвщити свій "політичний престиж":
"Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені".
Туреечина та БРІКС
На початку вересня ЗМІ повідомили, що Анкара ще кілька місяців тому подала заявку на приєднання до організації. Її схвалення зробило б Туреччину першою країною НАТО, яка є членом БРІКС.
Останній саміт БРІКС проходив у російській Казані. На цю зустріч прибув і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Прем'єр Індії Нарендра Моді під час свого виступу закликав не позиціонувати БРІКС як антизахідну організацію.