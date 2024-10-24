Ескперт розповів, чому для Ердогана так важливо стати членом цієї організації.

Індія блокує вступ Туреччини до міжнародної організації БРІКС, через її позицію Анкарі наразі доведеться поховати цю ідею.

Про це BILD розповів ексдипломат, експерт з турецької зовнішньої політики "Фонду Карнегі за міжнародний мир" Сінан Ульге. За його словами, Нью-Делі виступає проти членства Туреччини у БРІКС через її хороші стосунки з Пакистаном.

Аналітик каже, що для президента Реджепа Таїпа Ердогана членство в цій організації є спробою зміцінити "стратегічну автономію" країни, показати Європейському Союзу своє розчарування, а також підвщити свій "політичний престиж":

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"Ердоган хоче показати, що він може одночасно сидіти за столами НАТО і БРІКС. Він вважає себе посередником на міжнародній арені".

Туреечина та БРІКС

На початку вересня ЗМІ повідомили, що Анкара ще кілька місяців тому подала заявку на приєднання до організації. Її схвалення зробило б Туреччину першою країною НАТО, яка є членом БРІКС.

Останній саміт БРІКС проходив у російській Казані. На цю зустріч прибув і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Прем'єр Індії Нарендра Моді під час свого виступу закликав не позиціонувати БРІКС як антизахідну організацію.

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